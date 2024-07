1 luglio intenso | al via la prelazione per gli abbonati e le visite mediche per i giallorossi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 1 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl 1°per il mondo del calcio è un po’ come lo start per il gioco del Monopoli perché segna, formalmente e di fatto, l’inizio della nuova stagione calcistica. Alle latitudine giallorosse questo 1°ha un valore doppio perché stamattina prenderà il via la campagna abbonamenti (LEGGI QUI) e contestualmente per i calciatori del Benevento, terminate le ferie, inizieranno lepropedeutiche al ritiro in programma al Mancini Park Hotel. L’appuntamento per i tifosi è a partire dalle 10 quando prenderà il via la fase diper i 3700che potranno decidere se confermare o meno il loro posto sugli spalti del Ciro Vigorito anche per la stagione 2024-25. Questa fase terminerà alle 23:59 del 10, poi la vendita sarà aperta a tutti e agliche hanno deciso di cambiare settore o posto.