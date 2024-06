Ultim’ora notizia ufficiale | sei giocatori salutano subito il Napoli!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 30 giugno 2024) Prime notizie ufficiali di calciomercato, ilcomunica l’addio di ben sei calciatori che non faranno parte della squadra di Conte. La sessione estiva di calciomercato sta per cominciare ufficialmente. Da domani, 1° luglio 2024, sarà possibile ufficializzare cessioni e ovviamente acquisti. La SSCsaluta i calciatori giunti al termine del loro contratto con il Club. A Diego Demme, Leander Dendoncker, Pierluigi Gollini, Hubert Idasiak, Hamed Traorè e Piotr Zielinski va il nostro più sincero ringraziamento per l’impegno e la professionalità dimostrati durante il loro periodo trascorso ae i migliori auguri per il loro futuro personale e professionale. .