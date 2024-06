Traffico Roma del 30-06-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 30 giugno 2024) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati ancora chiusa alla tangenziale est e tra via delle Valli e via Salaria direzione Stadio Olimpico questo è seguito di un grave incidente avvenuto in tarda mattinata inoltre vi ricordo che sulla tangenziale per i lavori di riqualificazione della sopraelevata fino al 8 luglio resta chiusa al transito la rampa di uscita di via Casilina verso via del Pigneto per le provenienze da San Giovanni intanto aumenta ilsulle strade che dal litorale portano agià intenso tra Pomezia e Castel di Decima siamo sulla Pontina Dove si incontrano Code in direzione del raccordo anulare attesi anche alla barriera diEst sulla A24 per i rientri dell’Abruzzo dettagli di queste le altre notizie sul sito