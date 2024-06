Tour de France 2024 | attivisti bloccano strada a Bologna

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 30 giugno 2024) Durante l’ultima tappa delde, la Cesenatico-, cinqueaderenti alla campagna Fondo Riparazione di Ultima Generazione hanno occupato lasotto il ponte della stazione Mazzini nel capoluogo emiliano, sedendosi, incatenandosi tra loro e versandosi addosso e al suolo della vernice rossa, a simboleggiare “il sangue di chi in questo momento sta morendo in Palestina, ucciso dall’IDF (Israel defence force, l’esercito israeliano) e dalla complicità dei governi occidentali, come il governo italiano”. Inoltre, persone dell’organizzazione dei Giovani Palestinesi hanno calato dal ponte uno striscione con scritto “Long live palestinian resistance/ globalizetheintifada /freegaza”, mentre altre hanno sventolato bandiere palestinesi al traguardo.