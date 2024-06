Nazionale | nessuno si dimette Gravina | Spalletti resta e io non scappo E sposta l’obiettivo | Mondiali 2026

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di domenica 30 giugno 2024) Eravamo stati, noi di Firenze Post, facili preveggenti: dopo una delle più grandi disfatte dellaitaliana (paragonabile alla sconfitta subìta dall'Irlanda del Nord nel 1958, alla batosta con la Corea nel 1966, a Germania 1974 e alle ultime due esclusioni daisi. Gabriele, senza una smorfia, convoca una conferenza stampa mentre gli svizzeri, con una squadra compatta ma fondamentalmente modesta, stanno ancora festeggiando il passaggio ai quarti, e annuncia che il "progetto continua". Quale progetto? Non lo spiega. Fa solo sapere, in estrema sintesi, che "e io non" L'articolosi: “e io non”. Eproviene da Firenze Post.