Luci d’artista a Saronno Accesa l’installazione della convivenza pacifica

(Di domenica 30 giugno 2024) È statain piazzetta Schuster“Nowars“, progetto realizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Accademia di Brera. Si trattaprima opera del progetto ““ realizzato "con l’obiettivo di valorizzare alcuni spazi cittadini significativi con opere d’arte luminose, capaci di comunicare attraverso il linguaggio artistico valori e riflessioni sul mondo contemporaneo". Realizzato con un investimento di 30mila euro, il progetto prevede anche l’arrivo di una seconda opera che sarà posizionata in piazza San Francesco: "Un altro tassello – spiega il sindaco Augusto Airoldi – per concretizzare il progetto di unasconfinata e attrattiva, risultati che non si ottengono con singoli interventi ma per cui serve una serie di politiche e interventi".