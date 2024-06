John Huston L’arte del vivere con ardore

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 30 giugno 2024) Dalle partite a tennis con Charlie Chaplin all’amicizia con Orson Welles, agli aneddoti sui suoi film che hanno fatto la storia. Esce la nuova edizione di Un libro aperto, autobiografia del grande regista americano che conobbe mille mondi. Sempre con passione. Ed eccoci qua, per quel che è valso. Naturalmente non ho raccontato tutto. Ho evitato di rivelare qualche piega oscura della mia vita segreta. I miei misfatti non sono sufficientemente ignominiosi da dover essere ostentati. Sono insignificanti. Terribilmente insignificanti. Allo stesso modo, non ho raccontato alcune delle cose più dignitose che ho fatto. Anche queste mancano di vera nobiltà e grandezza. Ci sono state volte in cui ho confuso le due liste: mi vergognavo al ricordo di una buona azione e mi inorgoglivo al ricordo di una cattiva».