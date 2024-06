I bookmakers quotano il nuovo ct Italia | Ranieri in pole seguono Allegri e Pioli

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 30 giugno 2024) L’Eurodelusione della Nazionale non porterà probabilmente all’addio di Spalletti come ct azzurro dopo nemmeno un anno dalla sua nomina al posto di Mancini. Le voci su unselezionatore però non mancano mai in questi casi e ihanno deciso di quotare alcuni nomi in caso di clamoroso ribaltone. Al primo posto, a sorpresa, c’è Claudio, che ha annunciato il ritiro dai club ma spiegato che potrebbe guidare una nazionale. Giocarsi l’ex Cagliari, che ha già guidata la Grecia, può far fruttare una somma pari a 3 volte la posta.a quota 5, appaiati, Massimilianoe Stefano, ai quali Juventus e Milan hanno detto addio un mese fa nonostante un altro anno di contratto, a quota 8 c’è Maurizio Sarri, e spunta anche il nome di Fabio Cannavaro a 15.