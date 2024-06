Grande successo per i due appuntamenti di Art Voice Academy 27 e 29 giugno

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di domenica 30 giugno 2024)per i duefirmati Artsotto le mura di Castelfranco Veneto dove almeno tre generazioni si sono date appuntamento giovedì 27 e sabato 292024 in Piazza Giorgione, a Castelfranco Veneto (TV) per i due concerti del Maestro Diego Basso, “Disney in Orchestra” e “AVA LIVE 2024”. “Disney in Orchestra” a Castelfranco Veneto Serata dedicata alle colonne sonore della Walt Disney, di cui lo scorso anno ricorreva il centenario. Impegnati oltre cento artisti, le Voci di Art, i Carovana Tabù e l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, diretti dal Maestro Basso. Il Maestro ha personalmente curato l’arrangiamento musicale per laorchestra. Dal nipotino al nonno, ciascun partecipante ha potuto ritrovare la propria musica del cuore.