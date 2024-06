Euro 2024 il calendario delle partite in diretta tv su Sky e Rai - 30 Giugno 2024

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di domenica 30 giugno 2024) UEFAPEI GERMANIAInghilterra - Slovacchia ore 18 inesclusiva su Sky Sport Spagna - Georgia ore 21 insu Sky Sport e Rai 1 La Svizzera batte l'Italia 0-2 nel primo ottavo di finale dei campionatipei di calcio in corso in Germania. Gli azzurri sono eliminati. A condannare un'Italia inguardabile, nello stadio di Berlino, sono i rossocrociati con un doppio vantaggio firmato dal bel gol nel primo tempo del centrocampista del Bologna Remo Freuler e dal tiro a giro di Vargas a ripresa appena cominciata, tra tante statuine azzurre. Termina così, senza mai aver entusiasmato, il torneo continentale di Donnarumma e compagni che cedono la coppa conquistata a Wembley e tornano a casa con la consapevolezza che ci vorrà molto tempo per rivedere una Nazionale degna della sua storia.