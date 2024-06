Concord | account PlayStation obbligatorio e microtransazioni ne parla Firewalk Studios

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di domenica 30 giugno 2024)ha rivelato chenecessiterà di unNetwork per giocare su PC, precisando inoltre che il nuovo gioco di Sony includerà delleriguardanti esclusivamente gli oggetti cosmetici. Come riportato da Eurogamer.net, il director of IP, Kim Kernes, ha precisato che anche i giocatori su Personal Computer dovranno utilizzare unPSN per poter accedere al gioco, così da accedere alle componenti multiplayer del titolo. Kreines ha giustificato questa scelta di Sony con la volontà di offrire il cross-play e la progressione unificata su tutte e due le piattaforme dove verrà rilasciato, nello specifico PS5 e PC. Leggiamo quanto affermato dal dirigente di: “L’obbligo dell’Network ci consente di avere il cross-play, la progressione incrociata tra piattaforme, e questo rappresenta una parte importante di questa esperienza”.