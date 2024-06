Arrivano gli Swedish House Mafia Si balla sugli spalti delle Mura

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 30 giugno 2024) Entra nel vivo nel centro storico il Lucca Summer Festival, dopo gli eventi. Stasera in piazza Napoleone per glisono attesi oltre 7mila spettatori, pronti are e scatenarsi per oltre due ore e nel segno della musica dance, nell’unica data italiana del loro tour. I tre dj e produttori svedesi, Sebastian Ingrosso, Steve Angello & Axwell (chiare le origini dei primi due) sono di nuovo insieme dopo una lunghissima pausa per il progetto più grande della loro carriera, il “Paradise Again World Tour“, con 29 date in cinque mesi, in undici paesi e due continenti. Nati nel 2008, scioltisi nel 2013 e riunitisi di nuovo nel 2018, glihanno infranto ogni regola della musica elettronica: Steve Angello, Sebastian Ingrosso e Axwell hanno fuso la musicacon hip-hop, beat-craft e attitudine rock ‘n’ roll.