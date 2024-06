Anche Bergomi stronca Spalletti | Non ho capito i due nomi che ci sono costati gli Europei

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) Ha parlato di "sconfitta inaccettabile", Fabio Caressa, pochi minuti dopo il ko 2-0 contro la Svizzera che è costato all'Italia l'eliminazione agli ottavi dagliin Germania. Mail suo storico compagno di telecronaca su Sky Sport, Beppe, non è andato per il sottile. Il duo è tornato a Berlino, dove nel 2006 aveva raccontato l'epico trionfo della Nazionale ai Mondiali nella finale contro la Francia, ma stavolta lo scenario è stato decisamente più mesto e deprimente. E sul banco degli imputati non può non finirciil ct Luciano, accolto come il salvatore della patria lo scorso agosto, quando arrivò al posto del dimissionario Roberto Mancini, ma andato decisamente in confusione, peggiorando se possibile una situazione tecnico-tattica già non rosea.