Traffico Roma del 29-06-2024 ore 08 | 30

(Di sabato 29 giugno 2024) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione pochi gli spostamenti in queste ore del mattino in città ae sul grande raccordo anulare in zona Vaticano modifiche alla viabilità in via della Conciliazione e su Molte strade adiacenti per agevolare i fedeli che vorranno raggiungere la Basilica di San Pietro per assistere alle 9:30 alla santa messa nella solennità di San Pietro e Paolo e alle successive preghiera dell’angelus e benedizione precedute da papa Francesco inevitabili ripercussioni alin diverse zone del rione Prati oggi e domani via dei Fori Imperiali diventa isola pedonale quindi stop alla circolazione veicolare e deviazione per i bus 51 75 85 87 e 118 e per la linea notturna solo per questa notte quindi tra sabato e domenica disagi infine al trasporto ferroviario sulle linee alta velocità e convenzionaleFirenze per la presenza di persone non autorizzate vicino Ai Binari daTiburtina a Settebagni i treni viaggiano circa 30 minuti di ritardo per i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito