Schlein al Pride di Milano balla sul carro con Zan E accusa la destra italiana | È la più arretrata d’Europa

(Di sabato 29 giugno 2024) Ellyè salita suldel Pd all’inizio della parata per il, accolta calorosamente dai sostenitori.ha cantato eto accanto ad Alessandro Zan. Parlando con i giornalisti, hato ladi essere “la più indietro in Europa” sui diritti LGBTQIA+. “Vogliamo una legge sull’omo-bi-lesbotransfobia. Vogliamo il matrimonio egualitario perché l’amore non si discrimina e non lasceremo decidere allachi abbiamo il diritto di amare o chi abbiamo il diritto di sposare. E serve una legge per non lasciare soli i sindaci sul riconoscimento delle coppie omogenitoriali. La segretaria del Pd ha commentato la recente inchiesta di Fanpage: “I cittadini e le cittadine hanno il diritto di sapere cosa succede dentro al partito che esprime la presidente del Consiglio, ed è incredibile che non abbia trovato la forza di prendere le distanze e di cacciare queste persone dal suo partito.