Sanguinetti a Parigi Rinaldi verso l’esclusione

(Di sabato 29 giugno 2024) Speranze intatte per Giovanni, che si è giocato con piglio le sue occasioni, nessuna chance per Tommaso, che ieri, pur essendo convocato e in panchina è rimasto l’ultima delle opzioni all’arco del ct De Giorgi, di fatto mai in campo nelle ultime due settimane in azzurro. Questo il responso del combattutissimo quarto di finale della Volleyball Nations League che ha visto protagonista l’Italia ieri pomeriggio, eliminata dopo una battaglia di oltre due ore dalla Francia di Andrea Giani, che ha utilizzato col contagocce Earvin Ngapeth. L’Italia ‘B’ convocata per la trasferta di Lodz si è schierata con Porro e Bottolo di banda, e l’impressione è che saranno i due giovani a fare da vice a Michieletto e Lavia a, tra un mese.