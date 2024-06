Hikikomori le storie di chi vive da auto-recluso | Da dieci anni non esco dalla mia stanza La neuropsichiatra | Scarsa assistenza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 giugno 2024) “A me è scaduta pure la carta d’identità. Nonda. Provo a fare meno richieste possibili anche sul cibo. Mio padre sta diventando anziano e quando non ci sarà più lui non so chi si prenderà cura di me”. Chi parla conosce il suo problema. I reclusi sociali, quelli che per sintetizzare vengono etichettati come, nascondono una galassia di disturbi che sono diversi tra di loro, ma uniti nel rifiuto di sentirsi costantemente giudicati dal mondo, quello che resta fuori dalle loro stanze. Non è solo l’utilizzo dei giochi on-line o dei social, c’è molto altro. Secondo il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, in Italia a oggi sono circa 50mila i ragazzi e ragazze che vivono una situazione di questo tipo. Arianna Terrinoni,che dasi occupa di giovanissimi, chiede di mettere al centro proprio il corpo degli adolescenti, che deve essere il campo d’indagine per i reclusi sociali e non solo.