Assalto armato Sassari auto Carabinieri crivellata di colpi di kalashnikov Retanda NSC | Tragedia sfiorata il Governo potenzi le forze dell’ordine a Sassari personale carente

(Di sabato 29 giugno 2024) “Quello che è accaduto ieri sera aè di una gravità inaudita. I colleghi sono sotto choc, ma fortunatamente stanno bene. Il parabrezza dell’di servizio ha resistito aidiche i banditi hanno esploso contro di loro, solo per miracolo non ci è scappato il morto”. Così Eros, segretario generale provincialedel Nuovo Sindacato(NSC). “Questo episodio gravissimo evidenzia come una sola pattuglia non possa fronteggiare eventi del genere e come sia indispensabileare il controllo del territorio, soprattutto in una terra in cui l’escalation criminale non arretra. Già nel mese di gennaio – dice– abbiamo inviato una nota al Comando Generale illustrando la situazione del nucleo operativo radiomobile di, a corto di, con età media che rasenta i 48 anni e condizioni di lavoro logoranti dal punto di vista psicofisico.