Sono arrivati i Saldi estivi di Steam 2024

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 28 giugno 2024) Idiufficialmente iniziati, con migliaia di giochi di ogni genere che offrono sconti di ogni tipo. Abbiamo anche lanciato una divertente sezione con sconti extra su alcuni dei più grandi giochi di tutti i tempi. Cimolti modi diversi per esplorare ipiù caldi della città! Un’altra novità (per ie non solo): Una landing page giornaliera aggiornata che mostra i giochi più giocati suDeck (molti dei qualiin saldo!) che sarà in saldo per tutta la durata dei! Navigando sulla piattaforma, è possibile trovare il giusto titolo in sconto, quello capace di farci sobbalzare o semplicemente il gioco che abbiamo aspettato a comprare in attesa di un’occasione come questa. In redazione, abbiamo quindi deciso di trovare alcuni dei migliori titoli a con un prezzo irrisorio (al di sotto dei 10€) che meritano di essere giocati.