Catastrofe annunciata

(Di venerdì 28 giugno 2024) Biden è crollato disastrosamente nel duello in tv con Trump. Ma ora che succederà? I dem potrebbero cambiare candidato?Rita Bussivia email Gentile lettrice, ormai regna il panico tra i dem. Perfino Thomas Friedman ieri ha scritto sul New York Times: “Ho pianto davanti alla tv. Biden è un mio amico, un uomo buono e un bravo presidente, ma non ce la farà”. Non era necessario attendere questamediaticaper rendersi conto delle fragilità di Biden, che emergono video dopo video da almeno tre anni. Perfino un cantore delle magnifiche sorti e progressive degli Usa come il Rampini dalle rosse bretelle definì tempo fa “francamente imbarazzanti” le prestazioni di Biden. Tecnicamente è possibile sostituire il candidato, ma, come scrivevo settimane addietro, a meno di crolli mentali irreversibili non credo che avverrà.