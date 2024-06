Alto Adige il sindaco di La Valle precipita e muore durante una scalata

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 28 giugno 2024) Un terribile incidente, quello costato la vita aldi La, comune dell', Angel Miribung. Mentre stava scalando insieme a un amico il Piz Bernina, una vetta di 4.000 metri nei Grigioni, in Svizzera, l'uomo èto morendo sul colpo. L'allarme è stato lanciato subito, ma la fitta nebbia ha impedito ai soccorritori di raggiungere il luogo dell'incidente e ha costretto a interrompere le ricerche nella serata del 27 giugno. Solo al mattino del giorno successivo, l'elicottero è potuto decollare e il corpo senza vita è stato recuperato. Daniel Alfreider, vicepresidente della Svp di cui Miribung faceva parte, ha ricordato Angel in un messaggio: "La nostra comunità ha perso un uomo e un politico che, con il suo profondo senso della giustizia e la sua sensibilità per le persone, ha lavorato instancabilmente per il bene comune", ha scritto sui social.