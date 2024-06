Roland Garros 2024 risultati 3 giugno tabellone donne | ai quarti anche Rybakina Sabalenka ed Andreeva

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 3 giugno 2024) Si sono conclusi tutti i match della nona giornata deldi singolare femminile deldi tennis, che ha visto il completamento del quarto turno, con i quattro incontri della parte bassa del: in casa Italia si registra il passaggio aidi Jasmine Paolini. L’azzurra Jasmine Paolini, numero 12 del seeding, infatti, rimonta la russa di origini armene Elina Avanesyan, sconfitta con il punteggio di 4-6 6-0 6-1 in un’ora e 56 minuti di gioco, ed aila sfida sarà con la numero 4 del, la kazaka Elena, la quale regola invece l’ucraina Elina Svitolina, testa di serie numero 15, con lo score di 6-4 6-3 in un’ora ed undici minuti. Nell’ultimo spicchio del, invece, la russa Mirrapiega la russa naturalizzata francese Varvara Gracheva col punteggio di 7-5 6-2 in un’ora e 32 minuti, ed aidi finale se la vedrà con la numero 2 del seeding e del mondo, la bielorussa Aryna, la quale liquida la testa di serie numero 22, la statunitense Emma Navarro, con lo score di 6-2 6-3 dopo un’ora ed undici minuti di gioco.