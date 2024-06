Morti per amicizia | quel gesto che ha unito Patrizia Bianca e Cristian fino alla fine

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 3 giugno 2024) In una tranquilla domenica di giugno, le acque impetuose del fiume Natisone si sono trasformate in un tragico teatro di dolore e perdita. I corpi di, le due giovani amiche che hanno commosso l’Italia, sono stati restituiti dal fiume, a circa 300 metri di distanza l’una dall’altra, testimoni di un ultimodiche ha portatoloro morte. Era un giorno come tanti altri per, 20 anni, e, 23 anni, quando hanno deciso di trascorrere un po’ di tempo vicino al fiume Natisone, in compagnia di. La piena del fiume, però, li ha colti di sorpresa. Il ponte Romano, con la sua scarpata insidiosa, ha impedito ai vigili del fuoco di raggiungerli in tempo. L’acqua, che scorreva a una velocità impressionante di 250 metri cubi al secondo, ha strappato i ragazzi dalle rive, lasciandoli in balia delle onde gelide.