Le aquilotte chiudono quarte in classifica

(Di lunedì 3 giugno 2024) Vittuone 2 Spezia Women 1 VITTUONE: Locatelli, Fico, Cataldo, Frau, Maschio, Grassi, Paglia, Belloni, Bertuetti, Barbuiani Magatti A All: Ferrari SPEZIA: Aliquò Barraza, Lehmann, Monetini, Duce , Dezotti, Ciccarelli, Manea Lo Vecchio, Buono, Del Freo. All. Erbetta - Solinas Arbitro : El Amil di Nichelino Reti: 10° Bertuetti, 29 Barbuiani, 86 Buono MILANO - Epilogo incredibile nell ultima giornata del Campionato di serie C. Si giocava in due campi: a Genova con la Roma e a Milano con lo Spezia. Si ferma a dodici lo score spezzino, leperdono contro il Vittuone che, con la sconfitta della Roma a Genova, ha ora chance salvezza contro la stessa squadra capitolina. Un terreno impossibile da giocare ha penalizzato oltremodo leabituate a campi da calcio e non di patate.