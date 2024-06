Jasmine Paolini consapevole del suo percorso | L’approccio è non darsi per vinta contro nessuno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 3 giugno 2024) Una nuovazza. Il 2024 è senza dubbio il miglior anno della carriera di. La toscana quest’oggi ha raggiunto per la prima volta in carriera i quarti di finale del Roland Garros, facendo meglio a livello Slam di quanto aveva ottenuto agli Australian Open, dove si era spinta negli ottavi. L’affermazionela russa Elina Avanesjan per 4-6 6-0 6-1 non è stata semplice come potrebbe lasciar presagire il punteggio.infatti ha avuto un primo set molto difficile, ma poi ha reagito: “Oggi è stata dura. Sono entrata in campo che ero 40-15 sopra e poi ho perso quel game e questo mi ha messo un po’ di insicurezza. Ho iniziato ad esser nervosa perché 1-0, 2-0, 3-0, sbagliavo tanto e non riuscivo a colpire bene. Piano piano sono rientrata nel primo set, e penso che la cosa mi abbia aiutato anche nel secondo dove sono partita subito bene, anche se i primi game sono stati veramente duri.