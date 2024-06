Intelligenza artificiale 29 progetti da università e mondo della ricerca per l’applicazione ai lavori parlamentari

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 3 giugno 2024) ROMA – Sono 29, da almeno 15 centri diitaliane, icandidati alla Camera dei deputati per l’utilizzo dell’generativa in ambito parlamentare. I numeri emergono a seguitoconclusioneManifestazione di interesse lanciata il 14 febbraio in un evento dedicato aidel Comitato di vigilanza sull’attività di documentazione, guidato dalla vice presidenteCamera dei Deputati Anna Ascani (foto). “La risposta alla call – spiega Ascani – è stata molto importante, per numero dipresentati e per qualità delle proposte, dimostrando il diffuso interesse e la volontà comune di cogliere le opportunità che l’generativa può introdurre, non come sostitutiva delle persone, ma come supporto al lavoro parlamentare.