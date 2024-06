Incendio Devasta Azienda Agricola | Vigili del Fuoco in Azione dalle Prime Ore del Mattino

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 3 giugno 2024) Pescara - Alle ore 6.30 circa di questa mattina squadre didelsono intervenute in contrada Colle del Popolo comune di Civitaquana, a seguito segnaldidi. Le fiamme, scaturitesi per cause ancora da accertare, hanno coinvolto circa 300 rotoballe di fieno e mezzi agricoli posti a riparo all’interno di uno dei capannoni di proprietà dell’, della superficie di circa 400 mq, realizzato con pareti in muratura e copertura metallica. Le operazioni di estinzione, al momento ancora in corso, stanno impegnando due squadre dideldella Sede centrale di Pescara e del Distaccamento di Alanno con l’ausilio di n. 5 automezzi ant. Sul posto è presente anche personale della locale Stdei Carabinieri.