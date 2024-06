Il macello degli orrori del Pavese | animali torturati e appesi a testa in giù prima di essere sgozzati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 3 giugno 2024) Pavia, 3 giugno 2024 – Mucche scaricate dai camion come oggetti, sottoposte a inaccettabili scariche elettriche e appese ain giù persgozzate. Utilizzando telecamere nascoste,ha denunciato alla procura della Repubblica di Pavia quanto accadeva in undella provincia. I video risalgono al 2021 e nel marzo scorso è iniziato il processo che vede sul bancoimputati cinque persone chiamate a rispondere del reato di maltrattamento e uccisione di, un reato riservato a chiunque provochi la morte di un animale per crudeltà o senza necessità. L’associazione ha raccolto prove che mostrano lo scarico di almeno 144 mucche “a terra” provenienti da diversi allevamenti per la produzione di latte situati nel Nord Italia.