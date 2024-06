Hockey prato | comincia la Nations Cup femminile Impegno difficile per le azzurre

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 3 giugno 2024) Unmolto importante per la Nazionale italiana disu. Oggi, lunedì 3 giugno,infatti in quel di Terrassa (Barcellona) laCup 2024, rassegna in programma fino a domenica 9 che mette in palio un accesso per la prossima edizione dell’Pro League. Come funziona il Torneo? La formula prevede in prima battuta una divisione delle squadre in due gironi da quattro, con composizione stilata in base al ranking. Le prime due di ciascun raggruppamento disputeranno poi le semifinali, quindi le finali. La terza e quarta di ciascun girone si sfideranno inoltre per decretare i piazzamenti dal quinto all’ottavo posto. Le atlete di Andres Mondo, numero 19 del raking e in questo contesto fanalino di coda, affronteranno nel girone A la Spagna (numero 1), la Corea del Sud (numero 12) e l’Irlanda (numero 13).