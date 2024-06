Firenze nuovo asfalto in viale Fratelli Rosselli e via Cavour

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024), 3 giugno 2024 - Lavori di asfaltatura nella corsia lato edifici di, in via Coluccio Salutati e via Marsuppini. E ancora in via Romana, viae in via del Ponte di Mezzo-via Giovanni da Marignolli. Sono i principali interventi che prenderanno questa settimana sulle strade cittadine con l’istituzione di provvedimenti di circolazione. Nel dettaglio sono in programma ulteriori lavori di asfaltatura in vista del Tour de France in zona piazza Vittorio Veneto, per la precisione l’intervento riguardaRoselli e il primo tratto di piazzale Porta a Prato lato edifici. Da lunedì 3 a sabato 8 giugno in orario notturno (21.30-5) sarà interrotta la circolazione in piazza Vittorio Veneto (tra Corso Italia e, compresa l’area di parcheggio-capolinea Tpl)-(da piazza Vittorio Veneto a piazzale di Porta a Prato)-piazzale di Porta a Prato (daa Il Prato).