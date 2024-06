Ercolano turista olandese sfregia una domus romana Sangiuliano | Idiozia e inciviltà Ora paghi

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 3 giugno 2024) Sfregio alla parete di unaagli scavi di. Un gesto di grande. Autore unsubito individuato dal personale di vigilanza e denunciato dai carabinieri. Il 27enne, in vacanza in Campania, ha deciso scioccamente di lasciare un segno del suo passaggio. Vergando con un pennarello gli antichi stucchi di una dimora strappata alle ceneri del Vesuvio. Una mossa demenziale. Una firma, con un marker nero, di quelli indelebili. Il giovane dovrà rispondere di danneggiamento e imbrattamento di opere artistiche.firma con pennarello indelebile sulla parte di unaNon è il primo episodio di vandalismo all’interno dei siti archeologici. Nonostante l’impegno del personale del ministero della Cultura chiamato a vigilare sul patrimonio culturale: nel 2020 unasi fece un selfie salendo sul tetto di un edificio antico a Pompei; oppure l’uomo che in scooter entro negli scavi lungo il percorso esterno delle mura di Pompei nel 2022.