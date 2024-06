Eluana Englaro ex dg Lucchina condannato a pagare 175mila euro | Decise in base a sua concezione personale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 3 giugno 2024) Milano – Fu una “ed etica del diritto alla salute” a spingere l'ex direttore generale della Sanità della Lombardia Carload impedire che adfosse interrotto il trattamento che la manteneva in stato vegetativo. Lo scrive la Corte dei Conti che hain appelloall'erario circa 175 milache la Regione aveva dovuto risarcire al padre della giovane, Beppino, che era stato costretto a trasferire la donna in una struttura sanitaria in Friuli dove poimorì. La notizia – riferita dall’Ansa – è riportata nella pagine milanesi de «Il Corriere della Sera». "Non è stata un'obiezione di coscienza, ma sono state applicate le direttive arrivate anche dell'Avvocatura regionale”, ha detto l'ex dg che valuterà se ricorrere in Cassazione.