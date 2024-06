Donnie Darko | 3 modi per capire un cult

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di lunedì 3 giugno 2024) Una delle opere più influenti dei primi anni 2000,, torna al cinema in versione restaurata e riporta alla luce alcune delle più grandi speculazioni nella storia del cinema. Per interi decenni, l’opera di Richard Kelly è stata oggetto di studio, analisi e divagazioni fantasiose da parte di pubblico e critica. Un film che ancora oggi è difficile classificare, o addirittura costringere all’interno di un solo genere.non è una pellicola che lascia a bocca aperta per la sua fattura: è un prodotto grezzo, a tratti brutale nella messa in scena. Può essere davvero molte cose, ma in fin dei conti sa per certo solo quello che non è. Eppure, sono i suoi contenuti che lo hanno reso una delle opere più astratte e interpretate della settima arte.