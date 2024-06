Di Lorenzo Criscitiello è sicuro | la sentenza sul futuro fa discutere

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 3 giugno 2024) Ildi Giovanni Disembra sempre più lontano da Napoli. Il direttore di Sportitalia èriguardo l’esito finale della vicenda tra le parti Giovanni Dipotrebbe presto lasciare il Napoli. La pessima stagione degli azzurri, vissuta con la fascia di capitano al braccio, ha contribuito non poco al malcontento del calciatore, che spesso è stato preso di mira da stampa e tifosi. L’episodio che ha fatto ferito di più il classe ’93 riguarda la sostituzione da parte di mister Calzona, a tre minuti dalla fine, nell’ultima di campionato in casa contro il Lecce, che l’ha esposto ai fischi del Maradona dopo le indiscrezioni trapelate in quei giorni riguardo le possibilità di un addio imminente. Di recente, Mario Giuffredi, procuratore del laterale azzurro, ha espresso in maniera inequivocabile la volontà di portare via da Napoli il suo assistito, in seguito ai fatti sopracitati, a cui il Napoli ha prontamente risposto con un comunicato ufficiale, nel quale si evidenziava il fatto che le parti sono legate da un contratto valido altri 4 anni, e la cessione non è un’opzione per la società.