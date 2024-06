Cos’è la fase prodromica e quali sono le fasi del travaglio e del parto

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di lunedì 3 giugno 2024) Le lunghe settimane della gravidanza hanno consentito la formazione e lo sviluppo dell’embrione e del feto che poi si prepara alla nascita nell’arco di “poche” ore con il. Questo, infatti, è la parte iniziale dele, spiega il portale WebMD, dura mediamente tra le 12 e le 24 ore ed è suddiviso in tredistinte. La distinzione delledelè utile sia in termini descrittivi per comprendere cosa avviene in quelle ore spesso intense e frenetiche, sia per registrare qualsiasi situazione anomala o particolare che richiede attenzione. Va infatti ricordato, come evidenziato da questo studio, che ilè di per sé un processo naturale il cui successo è però condizionato dagli sforzi materni, dalle contrazioni uterine, dalle caratteristiche fetali e dall’anatomia pelvica materna.