Campionato italiano a Toano In 280 ’bocciano’ su strada

(Di lunedì 3 giugno 2024)e le sue frazioni sono state per un giorno le capitali di uno degli sport cosiddetti tradizionali, la "boccia alla lunga" o su. E’ una di quelle discipline più naturali, come tiro alla fune, freccette, tiro con la balestra e ancora il ruzzolone, praticate anche nel nostro Appennino e regolate a livello nazionale dalla Figest. Com’è andata alo chiediamo ad uno degli organizzatori, Giorgio Lamecchi. "Per me è andata benissimo, abbiamo avuto centinaia di persone che sono state alloggiate fino a Ligonchio, oltre ai 280 concorrenti provenienti soprattutto da Emilia, Marche e Umbria. L’organizzazione è stata della ASD I lupi del Cusna, ma non possiamo dimenticare le collaborazioni del comune di, di Pro Loco e della regione Emilia Romagna con la sua Sport Valley".