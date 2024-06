Calcio Giovani Juniores e Allievi sugli scudi Grande festa a San Gimignano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Dal Santa Lucia la sede delneroverde c’è chi applaude le squadre di, prime assolute nei rispettivi campionati. Nel campionato di Prima categoria dilettanti della nuova SanFc presieduta da Tommaso Becagli (che ha portato per la prima volta ilfemminile di serie A), c’è amarezza per non aver superato i play off. Campionato deludente dopo l’esonero di mister Fabio Ercolino a favore di Antonio Cioffi, che non dovrebbe essere riconfermato e l’arrivo del nuovo ds Daniele Marchi. Lo stesso Becagli aveva ammesso: "’Annata no’, bisogna rivedere alcune cose, per riportare il SanFc in Eccellenza". Il compito è stato affidato al dg Fabiano Mugnaini. Meritati invece gli applausi aglidi Davide Burresi e aglidi Maurizio Strappa.