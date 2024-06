Bill Skarsgard riprenderà il ruolo di Pennywise nel prequel di It

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 3 giugno 2024)sarà il protagonista e il produttore esecutivo della seriedi Max It Welcome To Derry (titolo provvisorio).ildi It/nel film di successo della New Line del 2017 It e nel suo sequel, It – Capitolo due. un volto familiare torna per terrorizzare i bambini di Derry, nel Maine. Nella serie prodotta dalla Warner Bros. Television, Skarsgård si riunisce con altre figure chiave della serie di film It, il regista dei due film Andy Muschietti, la produttrice Barbara Muschietti e il co-produttore di Capitolo Due Jason Fuchs, che hanno sviluppato insieme l’adattamento televisivo di il classico horror di Stephen King, così come gli altri produttori del film, Roy Lee e Dan Lin. Andy Muschietti dirigerà quattro episodi della serie di nove episodi.