Auto elettriche già al capolinea? I dati | Ferrari batte Stellantis transizione -choc

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Niente da fare: l'elettrico non tira. Per rendersene conto basta guardare idi vendita di due emblemi del Made in Italy: lae la Fiat 500. Numeri che, dopo la sorpresa iniziale, fanno capire quanto laelettrica imposta da Bruxelles si scontri con la realtà. E cioè con i gusti e le disponibilità economiche dei consumatori. Perché, come riporta Milano Finanza, mentre nel 2023ha venduto 13.663 esemplari per quasi 6 miliardi di euro di ricavi, ovvero 1.110 modelli al mese (1.138 per la precisione),ad aprile ha consegnato in Italia soltanto cento 500. Cifre che testimoniano quanto sia tonica la domanda per un marchio di lusso come quello del Cavallino Rampante - il cui modello meno caro costa 260mila euro, dieci volte tanto la 500 – e quanto invece sia asfittica quella per l'mobile che fece la fortuna di casa Agnelli negli anni del boom economico.