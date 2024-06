Fonte : calcionews24 di 2 giu 2024

Ai lagunari bastano due risultati su tre, ma l’invito è a non puntare al pareggio. Cristian Bucchi è intervenuto per parlare del Venezia, impegnato insieme alla Cremonese nel playoff di Serie B Allenatore, conoscitore della Serie B, Cristian Bucchi offre la sua lettura di Venezia-Cremonese, che stasera deciderà l’ultima promossa in Serie A.

Venezia Cremonese Cristian Bucchi | Vanoli ha una squadra fisica che ha ritmo e fa un buon calcio | sono certo che non punterà al PAREGGIO