(Di domenica 2 giugno 2024) Oggi, alle 17, il salone d’onore della Pinacoteca Nazionale risuonerà delle note di melodie immortali con il Beltrani Modern Piano: Pietro Beltrani al pianoforte, Daniele Negrini al violino e Tiziano Guerzoni al violoncello. Il concerto, organizzato da Bal’danza, sarà un vibrantea George, una figura che incarna la quintessenza del suono deiamericani. Un genio musicale autodidatta che ha sapientemente intrecciato la tradizione classica occidentale con i generi e gli stili emergenti dell’America contemporanea, in particolare il jazz e le influenze latinoamericane. Nel programma alcune delle opere più amate di: l’iconica ‘Rhapsody in Blue’, composta esattamente 100fa, è stata eseguita dallo stessoal pianoforte davanti a un pubblico che includeva luminari delle sette note come Stravinsky, Stokowsky, Kreisler e Rachmaninov.