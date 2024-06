Tragedia in Centro | Muore Ottantunenne alla Guida dell' Auto

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di domenica 2 giugno 2024) Pescara - Un anziano di 81 anni è morto improvvisamente mentre si trovavaa suain, precisamente su viale d'Annunzio, all'incrocio con via Conte di Ruvo. Un malore è stato la causa del decesso avvenuto questo pomeriggio alle 16 vicinocattedrale di San Cetteo. L'uomo è riuscito fortunatamente a fermare l'senza causare conseguenze per gli altrimobilisti, ma purtroppo non è stato possibile soccorrerlo in tempo. Tra i primi ad avvicinarsi per prestare aiuto c'è stato l'edicolantea zona, che è stato richiamato dal frastuono dei clacsonbloccate in coda dietro quellaa vittima. Anche uno dei parrocia vicina cattedrale è accorso immediatamente, seguito dagli agentia Municipale, che hanno fermato il traffico per consentire ai soccorritori di intervenire.