Sos dei genitori al leghista Ciocca di nuovo in corsa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 2 giugno 2024) "Pesiamo poco come le vostre coscienze": utilizzando una parte dell’intercettazione telefonica in cui alcuni addetti alla ristrutturazione della scuola di San Genesio parlavano dell’intervento effettuato, si chiama così il gruppo didegli scolari che da sei mesi vanno a scuola in trasferta a Pavia. Dopo il sequestro dell’edificio disposto a novembre, per avere risposte sui tempi della riapertura ieri oltre un centinaio di bambini eha manifestato. "Non sappiamo se i nostri figli hanno frequentato per mesi una scuola davvero pericolosa – ha detto Marco Rossetti, portavoce del Comitato di– e non conosciamo il nostro futuro. Da novembre i miei due figli entrano ed escono da due scuole diverse di Pavia, neppure vicine".