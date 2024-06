Roma ragazzo picchiato e preso a bottigliate in testa per lo smartphone

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 2 giugno 2024) Ancora una rapina violenta a. Unè statodi mira da una banda che lo ha aggredito per portargli via loin centro. Le botte e perfino lealla: arrestato uno dei malviventi, ora è caccia ai complici. Rapina violenta ae derubato – (ilcorrieredellacitta.com)La scorsa notte, una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Operativo della CompagniaPiazza Dante, in transito in via Filippo Turati, all’Esquilino, ha arrestato in flagranza un 28enne egiziano, senza fissa dimora, gravemente indiziato del reato di rapina aggravata in concorso con altri due soggetti al momento non ancora identificati. In particolare, la vittima, un cittadino del Bangladesh di 21 anni, mentre stava camminando da solo in via Filippo Turati è stato aggredito da tre persone che lo hannoe colpito anche con una bottiglia di vetro alla, per sottrargli il cellulare, del valore di circa 200-300 euro.