Roland Garros 2024 iniziano gli ottavi nel Day 8 | sullo Chatrier prima Swiatek poi Alcaraz

(Di domenica 2 giugno 2024) Ogni mattina a Parigi ci si sveglia e si spera possa uscir fuori una giornata serena, di tennis senza interruzioni e rinvii. Diciamocelo, questasettimana è stata un mezzo incubo un po’ per tutti, dagli organizzatori ai giocatori passando ovviamente per i tanti spettatori spesso costretto a vagare sotto la pioggia per ore all’interno del complesso delin attesa di buone notizie. In tanti hanno fatto notare quanto sia stato importante avere due campi coperti, ma la realtà è che la vera recente innovazione che ha permesso di avere i tabelloni di singolare allineati aglidi finale quest’oggi è stata l’installazione delle luci su tutti i campi in modo che oltre ai rinvii per il meteo non arrivassero anche quelli dovuti all’oscurità.