Pietro Neri papà e coach | Provo a imitare Livio

(Di domenica 2 giugno 2024) Il vocione arriva fino in tribuna. Forte, ma bonario. E allegro, perché se non ti diverti, cosa ci vai a fare all’allenamento? Vale per i ragazzetti che rincorrono il pallone, ma anche per, allenatore della, che parla di basket col sorriso di chi si gode non uno sport, ma una passione., e pensare che il suo mondo era il tennis. "E prima ancora il calcio... Piacevo pure a Gigi Radice...". Cos’è successo? "La passione me la ha trasmessa, il primo dei miei tre figli. Si era inizialmente avvicinato all’attrezzistica, poi un giorno, uscendo dalla palestra, vide il canestro. Ne rimase conquistato. E con lui i suoi fratelli Andrea e Fulvio. Circondato, mi tuffai a capofitto pure io". Ora allena. "In due società, perché ho mantenuto anche la guida di alcuni gruppi della Grifo Imola, alla quale sono legato da anni".