Ordine d’arrivo MotoGP GP Italia 2024 | Bagnaia precede Bastianini al Mugello! Marquez fuori dal podio

(Di domenica 2 giugno 2024) Calato il sipario sul GP d’, settimo appuntamento del Mondialedi. Sulla pista del, i centauri della classe regina si sono affrontati in cerca degli ambiti 25 punti. Una gara difficile in cui, oltre alla massimizzazione della prestazione, si è dovuto tener conto del degrado delle gomme in un GP di 23 giri ad altissima intensità. Francescoandava a caccia di una replica dopo quanto accaduto ieri nella Sprint Race. Pecco è stato straordinario nella gestione della situazione, imponendo un ritmo inarrivabile per gli altri nella gara del sabato. Tuttavia, questo GP si presentava con una difficoltà ulteriore, ovvero la partenza dalla quinta casella. La penalità per impeding ai danni di Alexnelle pre-qualifiche ha portato all’arretramento di tre posizioni in griglia.