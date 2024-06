Mbappé al Real Madrid | i dettagli del colpo più clamoroso degli ultimi anni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Milano, 2 giugno 2024 - Era nell'aria ormai da svariati mesi. Inizialmente sembrava sol un susseguirsi di voci di corridoio, poi la notizia che il francese non avrebbe prolungato il suo contratto con il Paris Saint Germain dopo sette, ora l'attesa per il comunicato ufficiale ma di fatto è tutto pronto: Kyliansarà un nuovo giocatore del. Florentino Perez, dopo la vittoria della quindicesima Champions League nella storia del club, fa un ulteriore regalo ai suoi tifosi: la firma del centravanti francese che renderà l'attacco dei blancos ancor più temibile di quanto non lo sia già. I primi passi sono stati mossi già da febbraio, con il giocatore e i suoi agenti che, dopo la comunicazione al PSG, ha iniziato a trattare con gli spagnoli per quanto riguarda il contratto e per sbrigare tutte le pratiche burocratiche del caso.