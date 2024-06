La svolta sul giallo di Greta Spreafico scomparsa nel nulla due anni fa | c’è un indagato per omicidio

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 2 giugno 2024) La Procura di Rovigo ha aperto un nuovo fascicolo di inchiesta sul caso di, la 53enne di Erba (Como)nella notte tra il 3 e il 4 giugno 2022 mentre si trovava a Porto Tolle, in provincia di Rovigo. Le ipotesi di reato su cui indagano i pm sonoe occultamento di cadavere. Per entrambi c’è un, anche se la procura mantiene il massimo riserbo sulla sua identità. «Siamo contenti, per quanto sia possibile esserlo in questi casi. Lo abbiamo sostenuto da sempre: mia sorella non poteva essersi allontanata per così tanto tempo volontariamente, non stava da sola neanche un’ora, figuriamoci per due». Ha detto al Corriere Veneto Simone, fratello di. I sospetti sul giardiniere, nota anche per essere una cantante rock, era andata a Porto Tolle per trattare la vendita di una casa di famiglia, ma non si è mai presentata all’appuntamento fissato con l’acquirente.