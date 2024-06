Iuliano | Conte è l’allenatore ideale per qualsiasi squadra

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 2 giugno 2024) Markha rilasciato una lunga intervista sulle pagine de “Il Mattino”. Ha parlato ovviamente di Antonio, prossimo a sedersi sulla panchina del Napoli e suo ex compagno alla Juventus. Di seguito quanto evidenziato da Terzotemponapoli.sulla scelta di«Èe lo sarebbe per. Lo conosco da una vita, so che persona è e che valori ha. L’ho visto quando allena: conosco i suoi metodi e ho visto quello che pretende da se stesso prima ancora che dalla società e dai giocatori. Parliamo di un allenatore chelavora h24, che dedica tutto se stesso alla, con l’unico obiettivo di vincere». Pernon ha vinto solo con grandi nomi «Non solo. Vorrei ricordare quando, pur non avendo una grande Juve, ha portato giocatori abbastanza normali ad esprimere il meglio di loro stessi attraverso il lavoro.